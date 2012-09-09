Beşiktaş’tan teröre protesto

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı İnönü Stadı'ndan Taksim'e yürüyerek terör olaylarını protesto etti.
Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı" üyeleri, İnönü Stadı önünde toplandı. Yaklaşık 400 kişilik taraftar, ellerinde Türk bayrakları ve kollarında siyah bantlarla İnönü Caddesini trafiğe kapatarak, Taksim Meydanına doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe Beşiktaş Spor Kulübünün avukatı Emin Öztürk de katılarak destek verdi. Grup yürüyüş sırasında Şehitler ölmez vatanda bölünmez, Operasyon değil katliam istiyoruz şeklinde slogan atarken, çevrede bulunan bazı vatandaşlar da taraftarlara alkış tutup, destek verdi. Taksim Meydanında yürüyüşü sonlandıran taraftarlar, Terör olaylarının bitmesini istiyoruz artık yeter dedi. Daha sonra saygı duruşunun ve İstiklal Marşı okundu.
Taraftar adına basın açıklaması yapan Beşiktaşlı tiyatrocu Özgür Özgülgün, Bu memleketin düşmanları bilsin ki ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanacaktır. Yaptığınız kalleş eylemler bizlerin vatan sezgisini bin kat daha arttırmaktadır. Vanda olan depremde millet birlik ve beraberliğini göstermişti. İzmirden, Ankaradan, Edirneden her yerden yardım uzanmıştır. Biz Beşiktaşlar sizlere sadece formalarımızı atkılarımızı değil sevgimizi yolladık. Vatan hainlerinin emellerini ulaşmasını birlikte önleyeceğiz dedi.
Basın açıklamasın ardından Şehit olan askerlerin isimleri okunarak yoklama yapıldı. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.