Beşiktaş’tan teröre protesto

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı İnönü Stadı'ndan Taksim'e yürüyerek terör olaylarını protesto etti.

Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı" üyeleri, İnönü Stadı önünde toplandı. Yaklaşık 400 kişilik taraftar, ellerinde Türk bayrakları ve kollarında siyah bantlarla İnönü Caddesini trafiğe kapatarak, Taksim Meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Beşiktaş Spor Kulübünün avukatı Emin Öztürk de katılarak destek verdi. Grup yürüyüş sırasında Şehitler ölmez vatanda bölünmez, Operasyon değil katliam istiyoruz şeklinde slogan atarken, çevrede bulunan bazı vatandaşlar da taraftarlara alkış tutup, destek verdi. Taksim Meydanında yürüyüşü sonlandıran taraftarlar, Terör olaylarının bitmesini istiyoruz artık yeter dedi. Daha sonra saygı duruşunun ve İstiklal Marşı okundu.

Taraftar adına basın açıklaması yapan Beşiktaşlı tiyatrocu Özgür Özgülgün, Bu memleketin düşmanları bilsin ki ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanacaktır. Yaptığınız kalleş eylemler bizlerin vatan sezgisini bin kat daha arttırmaktadır. Vanda olan depremde millet birlik ve beraberliğini göstermişti. İzmirden, Ankaradan, Edirneden her yerden yardım uzanmıştır. Biz Beşiktaşlar sizlere sadece formalarımızı atkılarımızı değil sevgimizi yolladık. Vatan hainlerinin emellerini ulaşmasını birlikte önleyeceğiz dedi.

Basın açıklamasın ardından Şehit olan askerlerin isimleri okunarak yoklama yapıldı. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.