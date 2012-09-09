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Beşiktaş’tan teröre protesto

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı İnönü Stadı'ndan Taksim'e yürüyerek terör olaylarını protesto etti. Yürüyüşte bazı taraftarların ağladığı görüldü.

09 Eylül 2012 Pazar 14:25
Beşiktaş’tan teröre protesto
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı İnönü Stadı'ndan Taksim'e yürüyerek terör olaylarını protesto etti.  
 
Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı" üyeleri, İnönü Stadı önünde toplandı. Yaklaşık 400 kişilik taraftar, ellerinde Türk bayrakları ve kollarında siyah bantlarla İnönü Caddesini trafiğe kapatarak, Taksim Meydanına doğru yürüyüşe geçti.
 
Yürüyüşe Beşiktaş Spor Kulübünün avukatı Emin Öztürk de katılarak destek verdi. Grup yürüyüş sırasında Şehitler ölmez vatanda bölünmez, Operasyon değil katliam istiyoruz şeklinde slogan atarken, çevrede bulunan bazı vatandaşlar da taraftarlara alkış tutup, destek verdi. Taksim Meydanında yürüyüşü sonlandıran taraftarlar, Terör olaylarının bitmesini istiyoruz artık yeter dedi. Daha sonra saygı duruşunun ve İstiklal Marşı okundu.
 
Taraftar adına basın açıklaması yapan Beşiktaşlı tiyatrocu Özgür Özgülgün, Bu memleketin düşmanları bilsin ki ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanacaktır. Yaptığınız kalleş eylemler bizlerin vatan sezgisini bin kat daha arttırmaktadır. Vanda olan depremde millet birlik ve beraberliğini göstermişti. İzmirden, Ankaradan, Edirneden her yerden yardım uzanmıştır. Biz Beşiktaşlar sizlere sadece formalarımızı atkılarımızı değil sevgimizi yolladık. Vatan hainlerinin emellerini ulaşmasını birlikte önleyeceğiz dedi.
 
Basın açıklamasın ardından Şehit olan askerlerin isimleri okunarak yoklama yapıldı. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
 
Grup, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
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