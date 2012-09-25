Beşiktaş’tan taraftarına dava

Beşiktaş Kulübü, Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında saha olaylarına sebebiyet verdiği ileri sürülen iki taraftar için ceza ve tazminat davası açılacağını duyurdu.





Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kafasının yarıldığı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından BJK İnönü Stadı'nın bir maç seyirciye kapatıldığı olaya ilişkin siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:





''Saha olaylarına sebebiyet veren, 6222 sayılı kanun uyarınca haklarında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca kovuşturma başlatılmış olan Selçuk Şit ile Fatih Doğan isimli kişiler hakkında, sebep oldukları olaylardan dolayı kulübümüzün uğradığı/uğrayacağı tüm zarar ve ziyanların tazmini için haklarında maddi ve manevi tazminat davaları açılmasına, ayrıca ilgili kişiler hakkında cezai şikayetlerde bulunulmasına karar verilmiştir. Bundan sonra bu ve benzeri olaylara sebebiyet verebilecek kişiler hakkında da aynı şekilde hareket edileceği kamuoyuna duyurulur.''



