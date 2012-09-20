Beşiktaş’tan taksiye 117 bin Lira

Ligin 4. haftasında Beşiktaş'ın Sanica Boru Elazığspor'u 3-0 geçtiği maçta Siyah-Beyazlı taraftarlarının "Demirören'den hesap sorsana" tezahüratına konu olan Fikret Orman döneminde başlayan mali denetleme raporuna ait ayrıntılar ortaya çıkıyor. Ağustos başında açıklanması planlanan ancak iki kez ertelenen rapordan sızan verilerde dikkat çekici bazı maddeler var.





Bunlardan birincisi 200 bin TL tutarındaki noter ödemeleri. Siyah-Beyazlı kulüp bu ödemeleri, futbolcu daavaları ve icra takipleri nedeniyle yaptı. İkinci madde ise 300 bin liralık mermer faturası. 300 bin liraya alınan bu mermerlerin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kullanıldığı düşünülüyor.





Üçüncü ve son madde ise oldukça ilginç. Siyah-beyazlı kulüp 2011 yılı içinde tam tamına 177 bin liralık taksi faturası ödemesi yapmış. Ancak işin ilginci bu gider vergilerindeki bu faturalar kağıt üzerinde kulüp personeline ait. Yani bu taksi ücretlerine futbolcu ve teknik heyetin taksi faturaları dahil değil.





Kaynak: AMK