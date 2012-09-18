Beşiktaş’tan son 9 yılın en gollü başlangıcı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sanica Boru Elazığspor'u 3-0 yenerek puanını 8'e yükseltip, gol averajıyla 3. sıraya yerleşen Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.





Maddi sorunları nedeniyle tasarrufa yönelen, ''FEDA'' olarak adlandırılan 2012-2013 sezonuna sıkıntılı başlayan Siyah-Beyazlı futbol takımı, eski futbolcusu Samet Aybaba'nın teknik direktörlüğünde haftalar ilerledikçe artan performansıyla taraftarlarına umut vermeye başladı.





Yüksek maliyetine rağmen beklediği verimi alamadığı kariyerli futbolcularından Simao ile yollarını ayıran, Quaresma'yı kadro dışı bırakan Beşiktaş yönetimi, yeni yapılanma çerçevesinde futbol takımının ilk 4 hafta itibariyle ortaya koyduğu performansla ileriye daha öz güvenle bakmaya başladı.





Son 9 yılın en gollü başlangıcı





Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 10 gol atan Beşiktaş, son 9 yılın en gollü sezon başlangıcını yaptı.





Ligin ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1, ikinci haftasındaki derbide Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, üçüncü haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor, son olarak da dün sahasında Sanica Boru Elazığspor'u aynı sonuçla 3-0 yenerek, toplam gol sayısını 10'a yükseltti.





''Kara Kartallar'', 2003-2004 sezonunda da aynı sürede yine 10 kez meşin yuvarlağı filelere gönderirken, 9 sezon sonra gol açısından en verimli lig başlangıcını yapmış oldu.





Beşiktaş'ın ligde bu sezonki gollerini Holosko (2), Fernandes (2), Almeida, Uğur Boral, Necip Uysal, Sivok, Hilbert ve Galatasaraylı Melo kendi kalesine attı.





Goller 3'er 3'er gelmeye başladı





Forvet hattındaki oyuncularının azlığı nedeniyle eleştirilen ve bir ara hücum oyuncusu arayışına giren Beşiktaş, son 3 lig maçında 3'er gol attı.





Galatasaray derbisinde 3 kez öne geçmesine rağmen ezeli rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar, son 2 maçında ise Kardemir Karabükspor'u deplasmanda, Sanica Boru Elazığspor'u da kendi evinde aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.





Son 10 sezon





Beşiktaş'ın Süper Lig'de son 10 sezonda 4. haftalar itibariyle performans tablosu şöyle:





Sezon Sıra O G B M A Y AV P





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2012-2013 3. 4 2 2 0 10 4 6 8





2011-2012 3. 4 3 0 1 7 4 3 9





2010-2011 4. 4 3 0 1 9 3 6 9





2009-2010 9. 4 1 3 0 3 1 2 6





2008-2009 1. 4 3 1 0 8 2 6 10





2007-2008 2. 4 3 1 0 4 1 3 10





2006-2007 2. 4 3 0 1 7 3 4 9





2005-2006 3. 4 2 2 0 6 2 4 8





2004-2005 13. 4 0 2 2 6 9 -3 2





2003-2004 2. 4 4 0 0 10 3 7 12





20 maç sonra ligde üst üste 2 karşılaşma kazandı





Kardemir Karabükspor'un ardından Sanica Boru Elazığspor'u da yenen Beşiktaş, Süper Lig'de uzun süre sonra 2 maç üst üste kazandı.





Siyah-Beyazlılar, son olarak geçen sezon 20, 21 ve 22. haftalarda üst üste 3 maç kazanmış, ardından oynadığı 18'i geçen sezon, 2'si bu sezon olmak üzere 20 maçta art arda galibiyet elde edememişti.





23 maç sonra ligde üst üste 2 karşılaşmada gol yemedi





Kardemir Karabükspor maçının ardından Sanica Boru Elazığspor karşısında da kalesini gole kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de 23 maç sonra art arda gol yemedi.





''Kara Kartallar'' son olarak geçen sezonun 17, 18 ve 19. haftalarında Kardemir Karabükspor (1-0), Eskişehirspor (2-0) ve MKE Ankaragücü (0-0) maçlarını gol yemeden tamamlamış, ardından 21'i geçen sezon, 2'si bu sezon olmak üzere peş peşe 23 lig maçında kalesini gole kapatamamıştı.





Siyah-Beyazlılar, 3-0 kazandığı Kardemir Karabükspor ve Sanica Boru Elazığspor maçlarında rakiplerine gol imkanı tanımadı.





Milli maç sonrası kabusu bitti





Beşiktaş, Sanica Boru Elazığspor galibiyetiyle uzun süre sonra milli maç dönüşü Süper Lig'de puan kaybetmedi.





Son 2 sezonda milli maçların hemen ardından oynadığı 8 lig maçından 6'sını yitiren, 2'sinde berabere kalan, hiç kazanamayan siyah-beyazlılar, ay-yıldızlı ekibin 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ve Estonya maçlarının ardından dün akşam oynadığı karşılaşmada puan yitirmedi.