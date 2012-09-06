Beşiktaş’tan Quaresma açıklaması

Sezon başından beri Siyah-Beyazlı takımla birlikte antrenmanlarda yer almayan Quaresma'nın isminin Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer almaması üzerine herkes acaba Beşiktaş Kulubü, Portekizli futbolcuyla yollarını ayırdı mı sorularını akıllara getirdi.





Ancak kulüp yetkilileri, Quaresma'nın sözleşmeli futbolcuları olduğunu sorunun ise kendilerinden kaynaklandığını ve en kısa sürede bu problemin çözüleceğini dile getirdiler. Yine aynı şekilde TFF listesinde İsmail Köybaşı'nın isminin de yer almadığı belirtildi.