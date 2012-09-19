Beşiktaş’tan kupalara ambargo

Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Bursa Nilüfer Belediyesi'ni 39-30 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, son yıllardaki başarılarını sürdürdü.





Her sezon kupa alma başarısı gösteren siyah-beyazlı ekip, 2012-2013 sezonuna da kupayla başladı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı ve lig şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, son 9 yılda kazandığı kupa sayısını 18'e çıkardı.





Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ''Kara Kartallar'', Süper Kupa'yı da müzesine götürerek 2004-2005'dan beri 9 sezonda toplam 18. kupasına ulaştı.





Murat Ersin öncülüğünde 1978 yılında Beşiktaş Hentbol Şubesi'nin kurulmasıyla faaliyetlerine başlayan takım, ilk yıllarından itibaren başarılar elde etti. 1979-1980'de İstanbul Hentbol Ligi şampiyonu olan ve aynı sezon Türkiye şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş, 1980-1981'de İstanbul ve Türkiye, 1984-1985'te ise İstanbul şampiyonu oldu.





1980'li yılların başında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nı da müzesine götüren siyah-beyazlılar, 1985'de Deplasmanlı Lig'e terfi grubu birincisi ve 1988'de Türkiye Kupası finalisti oldu.





Son yıllarda kupalara ambargo koydu





1998-99 ve 2000-2001 sezonlarında Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, asıl başarılarını ise 2004-2005 sezonundan sonra elde etmeye başladı.





2004-2005 sezonunda ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaşan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Siyah-Beyazlı ekip, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda Halk Bankası'nı mağlup ederek 1 sezonda 3 kupa birden kazandı.





2005-2006 sezonunda şampiyonluğu Milli Piyango'ya kaptıran Beşiktaş, ligi 3. bitirirken, Türkiye Kupası final maçında Çankaya Belediyesi'ni 35-28 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-Beyazlı ekip, bu sezonda şampiyonluğu kaptırdığı Milli Piyango'yu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası mücadelesinde yenerek bu kupayı da müzesine götürme başarısı gösterdi.





2006-2007 sezonunda namağlup şampiyon olan ''Kara Kartallar'', Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası finalinde Milli Piyango'yu yine yenerek üst üste 3. kez kupayı kazanmayı bildi.





2007-2008 sezonunda başarıların biraz uzağında kalan Siyah-Beyazlı ekip, ligi 3. sırada tamamlarken, Milli Piyango'yu finalde 30-27 mağlup ederek, GSGM Kupası'nı aldı ve sezonu bir kupayla kapattı.





Kupalarını son 4 sezonda arttırdı





Beşiktaş Hentbol Takımı, son 4 sezonda ise kupalara adeta ambargo koydu.





2008-2009 sezonunda başarılı bir grafik çizen Siyah-beyazlılar, sezonu şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk sevincine Türkiye Kupası'nı da ekleyen Beşiktaş, böylece sezonu çifte kupayla kapattı.





Başarılarını 2009-2010 sezonunda tekrarlayan ''Kara Kartallar'', Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Türkiye Kupası'nın ardından lig şampiyonluğuna da ulaşan Siyah-Beyazlı takım, camiaya büyük gurur yaşattı.





2010-2011 sezonunda ilk kez düzenlenen Süper Kupa'yı alarak başlayan Beşiktaş, sezon içinde Türkiye Kupası'nı alarak camiayı bir kez daha sevindirdi. Geçen sezon Süper Kupa ve Türkiye Kupası galibi Beşiktaş, sezon sonunda şampiyon olarak başarılarını taçlandırdı.





Bu sezona da kupayla başladı





Siyah-Beyazlı ekip, son yıllarda yakaladığı başarılı performansını bu sezonun başına da yansıttı.





Beşiktaş, sezonun ilk önemli organizasyonunda Bursa Nilüfer Belediyesi'ni dün akşam Ankara'da mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı ve kupa alma alışkanlığını sürdürdü.