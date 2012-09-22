Beşiktaş’tan farklı galibiyet

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Beko Cup’ta Beşiktaş, Zalgiris Kaunas’ı 75-57 yenerek finale çıktı. İlk periyodu 20-14 önde kapatan siyah-beyazlılar soyunma odasına da 37-30 önde gitti. İkinci periyotta Christopher’ın hızlı hücumları ile sayılar bulan Beşiktaş, son çeyreğe de 54-41 önde girdi. Son 10 dakikada Barış ile başarılı oyununu sürdüren Kartal Dasic-Markota pota altı da etkisini devam ettirdi. Serhat üçlükleriyle hücumu zenginleştirirken Beşiktaş maçı 75-57 kazandı.