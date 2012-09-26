Beşiktaş’ta yeni forma ve ürünler tanıtıldı

Swissotel the Bosphorus'da gerçekleştirilen geceye kulüp başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı teknik direktörü Samet Aybaba, futbolcular ve diğer branşlardaki sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.





Kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Fikret Orman, gecede formaların dışında günlük hayatın her alanında taraftarların kullanabileceği ürünlerin de sergileneceğini belirterek, "Doğru lokasyonlarda doğru ürünlerle taraftarlarımızla buluşacağız. Onların desteği ile gücümüze güç katacağız" dedi.





Son 3 aylık dönemde satış ve ciro rekorları kırdıklarını kaydeden Fikret Orman, "Forma satışlarımız ilk bir ayda geçen yılın toplam forma satış rakamına ulaştı. Korsan ürünlere karşı olan mücadelemizde taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Korsan ürün almasınlar ve aldırtmasınlar. Korsanla feda olmaz" diye konuştu.





Yeni sezonun ürünleri hakkında bilgi veren siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle konuştu:





"VIP Akaretler ile haftanın 7 günü yepyeni bir marka oluşturuldu. Efsaneler, taraftar, çarşı ürünleri diğer yeni ürünlerimiz. Yeni projeler peş peşe hayata geçirilmeye devam edecek. Doğduğumuz yer olan semtimizde de Beşiktaş'a yakışır Kartal Yuvası mağazamız yakında hizmete girecek."





Başkan Orman'ın ardından manken, sinema oyuncusu ve ses sanatçılarının yanı sıra siyah-beyazlı takımın futbolcularının giydiği ürünlerin tanıtımı yapıldı.





Futbolculardan Necip Uysal, Almeida, Veli Kavlak, Escude, İbrahim Toraman, Cenk Gönen, Allan McGregor, Muhammed Demirci, Hasan Türk, Olcay Şahan mankenlik yaparken, diğer takım arkadaşları da defilenin sonunda sahneye çıktı. Defile sonunda gerçekleştirilen konfeti yağmuru görsel bir şölenin yaşanmasını sağladı.





Bu arada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geceye kızları ile birlikte katıldı.





Beşiktaş'ta yeni markaların tanıtımı da gerçekleştirildi. Markalardan VIP Akaretler'in, taraftarların iş ve günlük hayatta giyebilecekleri ürünlerden oluştuğu vurgulanırken, markanın adını Beşiktaş semtindeki kulüp binasına giden yoldan aldığı bildirildi.





Nostalji-efsaneler koleksiyonunun ise 1903 yılından itibaren şanlı şerefli geçmişe ışık tutacak koleksiyonu temsil ettiği ve bu şekilde geçmişin unutulmaz ürünleri ile futbolcuların adını birleştirdiği ifade edildi.