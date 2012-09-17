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Beşiktaş’ta tesis hazırlıkları

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Bolu'da yapmayı planladıkları tesis için Taşlı Yayla mevkindeki Seben Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

17 Eylül 2012 Pazartesi 19:45
Beşiktaş’ta tesis hazırlıkları
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, Bolu'da yapmayı planladıkları tesis için Taşlı Yayla mevkindeki Seben Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında gazetecilere açıklama yapan Atalay, Taşlı Yayla mevkisini çok beğendiklerini ve burada tesis yapılabilecek çok sayıda alan olduğunu ifade ederek, kendilerini karşılayan Bolu Valisi İbrahim Özçimen ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın yaklaşımından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Bolu'da tesis yapabilmeleri için buraya geldiklerini dile getiren Atalay, ''Sayın başkanımız bu konuda son derece yapıcı. 'Yeter ki Bolu'ya bir tesis yapılsın veya bir spor takımının hizmetine açılacak yer oluşsun' diye bütün gayretini gösteriyor. Biz de bunu karşılıksız bırakmayacağız ve mutlaka buraya bir tesis düşünüyoruz bunu gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Seben Göleti'ne yakın bir yerde tesis kurmayı düşündüklerini vurgulayan Atalay, ''Tabi göle yakın olması çok güzel. Bunun teknik olarak planlamasını ben yapamam mutlaka bunu peyzajcılar daha iyi planlarlar ve en kısa sürede onları göndeririz ve onlarda değerlendirmelerini yaparlar'' dedi.

Bolu Belediye Başkanı Yılmaz da bütün spor dallarını Bolu'da ağırlamak istediklerini belirterek, ''Antalya kış aylarında futbol takımları için neyi ifade ediyorsa Bolu'da yaz aylarında onu ifade etmelidir''  şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Düzce'ye tesis yaparak büyük bir adım attığını, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da Bolu'ya gelerek Bolu'yu spor merkezi haline getirebileceğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

''Dünya takımları yaz aylarında Bolu'ya gelsin biz bunun alt yapısını yapacağız. Bu doğayı Allah bize özel vermiş. Biz diyoruz ki alın tapusunu isterseniz 10 sene sonra yapın ekonomik durumunuz düzgün olmayabilir, bu bizim için sorun değil. Siz yer beğenin buyurun gelin tesisimizi yapalım. Biz altyapısını yaparız.''

İncelemeler sırasında Atalay'a, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Boluspor Başkanı Abdullah Abat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahsin Akduman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Suat Çelen eşlik etti.





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