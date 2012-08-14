Beşiktaş’ta Simao krizi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör Samet Aybaba tarafından kadroda düşünülmeyen ve 18 Temmuz'dan bu yana Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak antrenman yapan Simao Sabrosa, Siyah Beyazlı takımdan ayrılmak için bir süre önce futbol komitesine şartlarını bildirmişti.

Beşiktaş ile bir yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncu, 2012-2013 sezonu için alacağı yıllık 2 milyon 500 bin Euro'nun yarısını olan 1 milyon 250 bin Euro'nun talep etmişti. Simao'nun bu isteğine henüz yanıt vermeyen futbol komitesi, tecrübeli oyuncuya İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol'un talip olması ile rahatladı.

32 yaşındaki oyuncu futbol komitesine yaptığı son teklifte Espanyol'a gitmek isteğini ancak bu transferin gerçekleşmesi için yeni sezonda Beşiktaş'tan alması gereken 2 milyon 500 bin Euro'nun 1 milyon Euro'suna yakın bir miktarı talep ettiğini iletti. Simao'nun yıllık ücretinin yarısı olmasa da 1 milyon Euro'ya yakın bir bedeli Espanyol'a gitmesi halinde bile talep etmesi bu transferi çıkmaza soktu.

İspanyol Kulübü ile bonservis bedeli olmadan anlaşmaya hazır olan Beşiktaş futbol komitesinin, Simao'nun bu isteğine henüz cevap vermediği ancak tecrübeli oyuncuya ödeme yapmadan takımdan göndermek için çözüm arayışı içinde oldukları öğrenildi.