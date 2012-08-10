Beşiktaş’ta kriz çözüldü

Beşiktaş yönetiminde yaşanan fikir ayrılıkları tatlıya bağlandı. Geçtiğimiz ay projeden sorumlu yönetici Adnan Dalgakıran, ardından genel sekreter Mesut Urgancılar, başkan Fikret Orman ile iletişim sorunları yaşamıştı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen 10 günlük sürede istifa seslerinin yükseldiği bir sürecin ardından fikir ayrılıkları çözüldü. Uzun süredir toplantılara katılmayan Dalgakıran ve sadece iki toplantıya gelen Urgancılar yeniden toplantılara katılmaya başladı.



Başkan Fikret Orman, "Yönetim olarak bu kadar sorunla boğuşuyoruz. Birlik bütünlük adına herkesin daha dikkatli olması, konuşması gerekir. Arkadaşlarımızın iyi niyetinden ve Beşiktaş sevgisinden şüphemiz yok. Aksi takdirde süreç daha farklı olurdu" diye konuştu.

