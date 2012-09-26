Beşiktaş’ta kombine teslimi 7 Ekim’de

Beşiktaş Kulübü'nde basketbol kombine kart teslimatları 7 Ekim Pazar günü başlayacak.





Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2012-2013 sezonu için basketbol kombine kartlarından satın alan taraftarlar için kart dağıtımlarının BJK İnönü Stadı Kombine Kart Satış Merkezi'nden yapılacağı bildirildi.





Açıklamada, 30 Eylül Pazar günü Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Beşiktaş-Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasının, tarafsız sahada oynanacağı, bu nedenle kombine kartların geçerli olmadığı ifade edildi.