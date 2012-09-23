Beşiktaş’ta gözler Türkiye Kupası’nda

Gaziantepspor maçı dönüşü, geç saatlerde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hafif bir yenileme çalışması yapan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Samet Aybaba'nın verdiği izinle bugünü dinlenerek geçiriyor.





"Kara Kartallar", Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Niğde Belediyespor ile 25 Eylül Salı günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.





Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın saat 11.00'de Kayseri'ye gidecek olan Siyah-Beyazlılar, daha sonra karayoluyla Niğde'ye geçecek. Beşiktaş, Niğde Belediyespor maçı öncesi tek antrenmanını akşam saatlerinde Niğde'de gerçekleştirecek.





Niğde Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma Niğde 5 Şubat Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak.