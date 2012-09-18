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Beşiktaş’ta forvetler suskun

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2 galibiyet alarak zirveye tutunan ve gol yollarında da büyük bir başarı yakalayan Beşiktaş'ın orta saha ve savunması hücuma büyük katkı verdi.

18 Eylül 2012 Salı 11:30
Beşiktaş’ta forvetler suskun
Beşiktaş, ligin ilk 4 haftasında toplam 10 gol atarken, bu gollerin sadece 1'ini forvet oyuncusunun ayağında kazandı. Sakat Mustafa Pektemek'in dışında ilerde Batuhan Karadeniz ve Hugo Almeida'yı kullanan ''Kara kartallar'', bu oyuncuların etkisiz kaldığı anlarda geriden gelen oyuncularını kullanmasını bildi. 

Almeida'dan tek gol

Beşiktaş'ta forvet oyuncularından şu ana dek gol sevincini ise sadece Portekizli futbolcu Hugo Almeida yaşadı.

Siyah-Beyazlı oyuncu, takımının sezonun ilk haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada beraberlik golünü atarak ilk gol sevincini yaşadı. Ancak başka takıma gitmek için girişimlerde bulunan Almeida, Galatasaray ve Kardemir Karabükspor maçlarında forma giymedi. Bu arayışlarının sonuçsuz kalmasının ardından takıma dönen Portekizli futbolcu, 4. haftada Sanica Boru Elazığspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olmasına rağmen gol atamadı.

Batuhan'ın henüz golü yok

Siyah-Beyazlı ekibin bir diğer forveti Batuhan Karadeniz ise henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Eskişehirspor'dan kiralık olarak eski takımına dönen Batuhan, Almeida'nın yokluğunda hücumda takımına yardımcı olmaya çalıştı. Siyah-Beyazlı futbolcu gol atamasa da Kardemir Karabükspor maçında Fernandes'e gol attırmayı başardı.

Gollerin 8'i orta saha ve savunmadan

Forvet oyuncuların hücum yollarında istenen seviyede olamadığı 4 maçta Beşiktaş, golleri orta saha ve savunma oyuncularının ayağından buldu. Orta saha ile savunma oyuncuları takımlarına şu ana dek 8 gol kazandırdı. 

Zaman zaman forvet de oynayan, ancak bu sezon çoğunlukla orta sahanın sağında oynayan Holosko'nun 2 golünün yanı sıra takımın yıldızı Fernandes de 2 gol atarak büyük katkı verdiler.

Bu oyuncularla birlikte Uğur Boral, Necip Uysal, Sivok ve Hilbert de gol sevinci yaşayan oyuncular oldular.

3 golü savunma oyuncuları attı

Beşiktaş'ın 4 haftada attığı 10 golün 3'ünü savunma oyuncuları kaydetti.

Savunmanın sağında ve solunda oynayan Hilbert ile Uğur Boral 1'er kez fileleri havalandırırken, stoperde görev yapan Tomas Sivok da aynı şekilde 1 kez gol sevinci yaşadı.

Forvet arayışları sonuçsuz kalmıştı

Teknik direktör Samet Aybaba, takımın bir diğer forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in sakatlanmasının ardından yönetimden forvet oyuncu isteğinde bulunmuştu. 

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Nene üzerine yoğunlaşan yönetim bu transferi gerçekleştiremezken, orta saha ile forvet oyuncuları performanslarıyla takımlarının bu açığını kapatmaya başardı.

Melo'nun da katkısı oldu

Spor Toto Süper Lig'de 10 gol atan Beşiktaş'ın 1 golüne de Galatasaraylı Melo katkıda bulundu.

Galatasaraylı futbolcu ligin 2. haftasında takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta kendi kalesine attığı golle rakibe yardımcı oldu.

Beşiktaş'ın golleri

Beşiktaş'ın bu sezon 4 haftada attığı goller şöyle:

1. Hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-1 (Almeida)

2. Hafta Beşiktaş-Galatasaray.....................: 3-3 (Melo (Kendi kalesine), Holosko 2 gol)

3. Hafta Kardemir Karabükspor-Beşiktaş............: 0-3 (Fernandes 2 gol, Uğur Boral)

4. Hafta Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor..........: 3-0 (Necip Uysal, Sivok, Hilbert)
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