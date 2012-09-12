Beşiktaş’ta Elazığspor hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan koşularla başladı. Siyah-Beyazlılar daha sonra top kontrolü, tek pas, kanat organizasyonları ve şut çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.





Milli takım kamplarında yer alan oyuncular McGregor, Veli ve Sivok'un yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa Pektemek ile İsmail Köybaşı antrenmana katılmadı. Mehmet Akgün ise takımdan ayrı çalıştı.





Beşiktaş, Perşembe günü 17.00'de Beylerbeyi ile bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma basına kapalı olacak.