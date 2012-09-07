Beşiktaş’ta Elazığ hazırlıkları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı takımın, koşu ve istasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaların ardından yarım sahada çift kale maç oynadığı bildirildi.





İdmana, milli takımlarda olan Cenk Gönen, McGregor, Veli Kavlak, Hasan Türk, Sivok, Necip Uysal ile izinli Manuel Fernandes ve Emre Özkan'ın katılmadığı, tedavilerine devam edilen oyuncular İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Mehmet Akgün ve Oğuzhan'ın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.





Portekizli futbolcu Hugo Almeida'nın ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.





Bu arada Beşiktaş, lige verilen arada Boluspor ile yarın bir hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maç için günübirlik yolculuk yapacak. Beşiktaş, yarın sabah saatlerinde karayoluyla Bolu'ya gidecek ve maçın ardından yine aynı şekilde İstanbul'a dönecek.







