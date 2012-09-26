Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, ligin 6. haftasında Sivasspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hafif bir dinlenme antrenmanı yapan Siyah-Beyazlılar, takım halinde ısınma koşularıyla antrenmana başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak ayak tenisi ve 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden Mustafa Pektemek, İsmail Köybaşı ile sağ arka adalesinde gerilme olan Mehmet Akgün idmana katılmadı. Muhammed Demirci ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Beşiktaş, Perşembe günü saat 10.30 ve 17.30'da yapacağı çift idmanla çalışmalarına devam edecek.



