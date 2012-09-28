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Beşiktaş-Sivasspor maçı biletleri yarın dağıtılacak

Beşiktaş'ın cezası nedeniyle sadece kadınlar ve çocukların izleyebileceği maçın bilet dağıtımı yarın başlıyor.

28 Eylül 2012 Cuma 14:35
Beşiktaş-Sivasspor maçı biletleri yarın dağıtılacak
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, 1 Ekim Pazartesi günü oynanacak ve ev sahibi Beşiktaş'ın cezası nedeniyle sadece kadınlar ile 12 yaş ve altı çocukların izleyebileceği Beşiktaş-Sivasspor maçının bilet dağıtımı yarından itibaren başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadın ve çocuk taraftarlar için davetiye biletlerin dağıtımına yarın başlanacağı bildirildi.

Sadece BJK İnönü Stadı'nda bulunan bilet satış gişesinden dağıtımı yapılacak biletlerin cumartesi ve pazar günü 11.00-19.00 arası, maç günü ise 11.00-20.00 saatleri arasında alınabileceği kaydedildi.

Taraftarlara uyarı

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce duyurduğu seyircisiz maçlardaki kriterler de hatırlatıldı.

Bu konuda taraftarlara büyük sorumluluk düştüğü belirtilerek, 2012-2013 sezonunda, kadın ve çocukların ücretsiz olarak izledikleri maçlarda, disiplin kurulları tarafından saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama veya saha kapatma cezası verilmesi halinde, o kulüple ilgili olarak kadın ve çocukların stadyuma alınmayacağı hatırlatıldı.

Aynı şekilde, bir sezonda kadın ve çocukların ücretsiz olarak izledikleri müsabakalarda iki kez çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin yaptırımı uygulanması halinde ise, yine o kulübün evinde seyircisiz oynama cezasının uygulanacağı müsabakalarda protokol tribünü dışındaki hiçbir tribüne sezon sonuna kadar seyirci alınmayacağı bildirildi.
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