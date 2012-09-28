Beşiktaş, Side’ye gidiyor

Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı'nın 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya ve Macaristan ile yapacağı karşılaşmalar için lige verilecek arada Antalya Side'de kamp yapacak.





Siyah-Beyazlı ekibin, 10 Ekim'de Antalya Side'ye gideceği ve burada 3-4 günlük kamp yapacağı bildirildi. Kampın 13 Ekim'de sona ereceği, ancak çalışmaların bir gün daha uzatılarak 14 Ekim'e kadar devam edebileceği öğrenildi. Beşiktaş, kamp döneminde Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Alanyaspor ile bir hazırlık maçı oynayacağı ifade edildi.





(A) Milli Futbol Takımı, elemelerde 12 Ekim'de Romanya ile İstanbul'da karşı karşıya gelirken, 16 Ekim'de Macaristan ile deplasmanda mücadele edecek.