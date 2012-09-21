Beşiktaş seri peşinde

Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yunus Yıldırım yönetecek.





Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda 8 puanlı Beşiktaş gol averajıyla 3. sırada bulunurken, 3 puanlı Gaziantepspor ise 14. sırada yer alıyor.





Sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak başlayan siyah-beyazlılar, 2. haftada BJK İnönü Stadı'nda ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray ile derbide 3-3 berabere kaldı. Ligin 3. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Samet Aybaba yönetimindeki Beşiktaş, 4. haftada ise sahasında ağırladığı ligin yeni ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor'u aynı sonuçla mağlup etti.





"Kara Kartallar", kendi evindeki son maçında Trabzonspor'u 1-0 yenerek, bu sezonki ilk puanlarını alan Gaziantepspor engelini de kayıpsız geçip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.





Beşiktaş'ta ciddi sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra, Fernandes'in sakatlığı bulunuyor. Portekizli yıldızın Gaziantep'e götürülüp götürülmeyeceği bugün belli olacak.





Siyah-Beyazlı kafile, bugün öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.