Beşiktaş SB Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, ligin 4. haftasında Sanica Boru Elazığspor ile 17 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.





BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşularla başlayan futbolcuların, pas çalışmalarının ardından yarım sahada maç yaptıkları bildirildi.





Milli takımlarda yer alan Cenk, McGregor, Veli, Hasan Türk ve Sivok ile tedavileri süren Mustafa Pektemek ile İsmail Köybaşı'nın antrenmana katılmadığı belirtildi.





Mehmet Akgün, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrı çalıştıkları, İbrahim Toraman'ın ise takımla birlikte antrenman yaptığı kaydedildi.





Siyah-Beyazlı takım, Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.