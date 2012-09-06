Beşiktaş SB Elazığspor hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında Siyah-Beyazlı futbolcuların taktik organizasyonlar üzerinde durduğu bildirildi.





Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas çalışması yapan oyuncuların, şut antrenmanın ardından çift kale maç oynayarak günü tamamladığı kaydedildi.





Milli takım kampında olan oyuncular Cenk, McGregor, Veli, Hasan Türk, Sivok ile izinli olan Fernandes ve Emre Özkan'ın çalışmaya katılmadığı vurgulandı. Mustafa Pektemek, İsmail Köybaşı, Oğuzhan ile arka adalesinde ağrı olan Batuhan Karadeniz'in tedavilerine devam edildiği, Almeida ve Mehmet Akgün'ün ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.





Bu arada Beşiktaş, Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.