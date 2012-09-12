Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor biletleri satışta

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Sanica Boru Elazığspor ile BJK İnönü Stadı'nda oynayacak Spor Toto Süper Lig'in dördüncü hafta maçının biletlerinin BJK Bonus Kart sahipleri için bugün satışa çıkarıldığı ve genel satışın da 14 Eylül Cuma günü saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.





Bilet satışları ile birlikte kombine kart satışlarının devam edeceği ve maç günü saat 16.00'ya kadar taraftarların kombine kart satın alabilecekleri kaydedildi.





Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor maçı için taraftarlar en düşük bileti 35 TL'ye, en yükseğini ise 500 TL'ye temin edebilecek.