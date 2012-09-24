Beşiktaş, Niğde’ye gitti

Beşiktaş, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Niğde Belediyespor ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçı için Niğde'ye gitti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Kayseri'ye giden Siyah-Beyazlılar, buradan kara yoluyla Niğde'ye geçecek. Beşiktaş, karşılaşma öncesi son çalışmasını bu akşam Niğde'de gerçekleştirecek.
Futbol Komitesi üyesi Ahmet Kavalcı'nın başkanlık yaptığı kafilede 18 futbolcu yer aldı.
Teknik direktör Samet Aybaba, Niğde kafilesine Fernandes, Almeida, Veli, Sivok ve Holosko'yu almadı. Bu futbolcuların çalışmalarına İstanbul'da devam edecekleri bildirildi.
Siyah-Beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:
Cenk Gönen, McGregor, İbrahim Toraman, Necip Uysal, Uğur Boral, Ersan Gülüm, Escude, Mehmet Akyüz, Kadir Arı, Mertcan Aktaş, Koray Yıldız, Mehmet Akgün, Oğuzhan Özyakup, Erkan Kaş, Batuhan Karadeniz, Hasan Türk, Olcay Şahan ve Hilbert.