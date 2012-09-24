Beşiktaş, Niğde’de coşkuyla karşılandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Öncelikle Anadolu'nun böyle güzel bir şehrinde Beşiktaşlılarla buluşmak çok keyifli, oyuncularımızda bu keyfi tadıyor. Söylentilerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabiki bazı oyuncularla ilgili aramızda tartışma oldu. Oyuncularla ilgili daha sert bir hakarete varan konuşmalar olduğu gazetelerde çıkan haberler var. Çok enteresan çok komik şeyler bunlar. Ne oyuncularımıza karşı karşıya gelme var ne oyuncularımızla tartışma var. Biz artık çizgisini çok iyi bilen bir takımız, biz bir aile takımıyız. İçimizdeki aile içindeki tartışmaları dışarıda paylaşacak kadar da medeni insanlarız böyle bir şey olursa bunu paylaşırız. Ama benim ne Fernandes ile ne Sivok ile hiçbir konuda böyle karşılıklı tartışma ya da konuşmam olmamıştır." diye konuştu.