Beşiktaş, Minsk’ten çekinmiyor

Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesine yaptığı açıklamada, EHF Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 8 ve 9 Eylül tarihlerinde deplasmanda Dinamo Minsk ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, ''Takımımızda Oğuzhan Büyük dışında eksik oyuncumuz yok. Rakibimizle deplasmanda zorlu iki maç oynayacağız. Bu bir dezavantaj gibi gözükse de turu geçebilecek güce sahibiz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip Beşiktaşımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' ifadelerini kullandı.





Arın, İstanbul'daki hazırlıklarını bu akşam yapacakları antrenmanla tamamlayarak, yarın Belarus'a gideceklerini söyledi.





Dinamo Minsk ile Beşiktaş arasında Minsk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaların ilki 8 Eylül Cumartesi TSİ 18.30'da, ikinci ise 9 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.