Beşiktaş kupayla başladı

Geçen sezonu Süper Lig şampiyonluğu ve Bursa Nilüfer Belediyesi'ni yenerek aldığı Türkiye Kupası ile kapatan Beşiktaş, rakibiyle bu kez de Süper Kupa finalinde karşılaştı.





Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada oyuna iyi başlayan Beşiktaş bir ara üstünlüğü rakibine kaptırsa da oyuna giren Ramazan'ın skora 8 sayılık katkısıyla ilk yarıyı, 17-14 önde tamamlandı.





Maçın 2. yarısında İbrahim, Mikovic, Boris ve Çetin ile oyuna tutunmaya çalışan Nilüfer Belediyesi'ne siyah beyazlılar, iyi oyununu sürdüren ve bu devrede de skora 8 sayı katkı sağlayan Ramazan, Victor ve Tolga ile cevap vererek, rakibini 39-30 yendi ve süper kupayı müzesine götüren taraf oldu.





Karşılaşma sonrasında siyah beyazlılara kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi.