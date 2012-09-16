Beşiktaş kampa girdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Sanica Boru Elazığspor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.





BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından, çift kale maç yapıp, şut çalışmasıyla da idmanı tamamladıkları belirtildi.





Siyah-beyazlı ekipte tedavileri süren Muhammed Demirci, Mustafa Pektemek ve İsmail Köybaşı'nın idmana katılmadıkları, Mehmet Akgün'ün ise özel programı doğrultusunda takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.





Beşiktaş, antrenmanın ardından Sanica Boru Elazığspor maçı için tesislerde kampa girdi.