Beşiktaş’ın yıldızı şampiyonluk istiyor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Partick Christopher, tekrar Türkiye'de olmanın ve Beşiktaş'ta oynamanın çok heyecan verici olduğunu vurgulayarak, ''Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Geçen sezon inanılmaz başarılar kazandılar. Umarım bu başarıyı devam ettiririz. Ben de bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyorum'' dedi.





Geçen sezon kazanılan 3 kupanın çok büyük başarı olduğunu kaydeden ABD'li oyuncu, ''Bu, çıtayı yükseltti, ama bizde baskı yaratmıyor. Sahaya çıkıp daha fazla maç kazanmak ve Beşiktaş'ın basketbol seviyesinin yükselmesi konusunda bizi daha da heyecanlandırdı, itici güç oluyor'' diye konuştu.





''Çok iyi bir takım olacağız''





Bu sezon yeni bir kadro kurulduğunu ve uyum sürecinin biraz zaman alacağını belirten Christopher, THY Avrupa Ligi maçlarına kadar iyi bir takım olacaklarını ifade etti.





Christopher, takımın hazırlık sürecindeki maçlarda birlikte oynamayı öğreneceğini dile getirerek, şöyle devam etti:





''Birçok yeni oyuncumuz var. Ancak şimdiden antrenmanlarda birbirimize uyum sağlamaya başladık. Saha dışında birlikte vakit geçirip, birbirimize ısınmaya başladık. Bu bir süreç alacak. Avrupa Ligi maçlarına kadar yapacağımız hazırlık turnuvaları takım olmamıza birlikte oynamayı öğrenmemize yardımcı olacak. İşin sonunda çok iyi bir takım olacağız.''





''Türkiye belki Avrupa'nın en iyi ligi''





Türkiye'de 2 sezon önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de forma giyen Christopher, ligin çok kaliteli olduğunu söyledi.





''Türkiye belki de Avrupa'nın en iyi ligi, en çok rekabetin yaşandığı lig'' diyen ABD'li oyuncu, ''Beşiktaş'ın böyle başarılı bir sezon geçirmesi, diğer takımları daha fazla yatırım yapmaya itti. Gerçekten çok heyecanlı, çok rekabetçi bir lig olacağına inanıyorum ve maçları sabırsızlıkla bekliyorum'' ifadelerini kullandı.





''Erman hocanın rekor kırdığı maçı izlemek isterim''





Patrick Christopher, Fransa'da Cholet takımında da beraber çalıştığı Erman Kunter'in çok iyi bir antrenör olduğunu, bu sezonu da onun yönetimi altında geçirmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.





Erman Kunter'in 1988 yılında Fenerbahçe forması ile Hilalspor'a attığı 153 sayı ile Türk basketbol tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olduğunu duyduğunu anlatan Christopher, şöyle konuştu:





''Erman hocanın ne kadar iyi bir antrenör olduğunu zaten biliyorum. Oyuncu olarak da o 100 küsur sayılık rekorundan haberim var, onun kasetini izlemeyi gerçekten çok isterim. Fransa'da onunla çalışmak çok güzeldi. Bana güvenip, burada da takımında istemesi beni çok motive eden bir unsur. Bu seneyi de onun yönetimi altında geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.''





''Avrupa Ligi'nde ilk tecrübemiz olması önemli değil''





Patrick Christopher, Beşiktaş'ın THY Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olmasının çok fazla önemli olmadığını vurgulayarak, ''İlk olması önemli değil. Maçları kazanmak için oynayacağız'' dedi.





THY Avrupa Ligi'nde sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan ABD'li oyuncu, ''Bizim amacımız sahada olduğumuz, mücadele ettiğimiz her kupada çok iyi yerlere gelmek. Tamam, Avrupa Ligi'nde ilk tecrübe ama bu bizim için hiçbir şey değiştirmiyor. Biz o sahaya kazanmak için çıkacağız'' ifadelerini kullandı.





''Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en tutkulu taraftar kitlesi''





Christopher, Beşiktaş taraftarları hakkında çok güzel şeyler duyduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:





''Onların Türkiye'nin en tutkulu taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. Aslında bu oyunu oynamamın en önemli sebeplerinden biri bu. Taraftarların orada mutlu olduğunu görmek, orada onları heyecanladırabilmek. Bunu bu sezon yaşayacaklarından emin olabilirler. Beni nasıl çağıracakları konusunda biraz düşünmem lazım, daha sonra onlara söyleyeceğim.''