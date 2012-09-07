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Beşiktaş’ın Nene planı

Beşiktaş yönetimi, PSG’nin yüksek bonservis istemesi yüzünden alamadığı Brezilyalı futbolcuyu önce devre arasında transfer etmeye çalışacak, başaramazsa sezon sonunda boşa çıkacak olması yüzünden ön mukavele imzalatmak için ter dökecek.

07 Eylül 2012 Cuma 09:25
Beşiktaş’ın Nene planı
Beşiktaş yönetimi, son anda vazgeçtiği Nene ve Gökhan Süzen’in transferleri için önümüzdeki günlerde düğmeye yeniden basacak. Fransız PSG’nin yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle frene basan yönetim, Nene’yi devre arasında renklerine katmak için şimdiden çalışmalara başladı.
 
Fransa Ligi’nde gösterdiği performansla sadece Beşiktaş’ın değil Rus kulüplerinin de dikkatini çeken Nene’yi, devre arasında transfer etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncuyla teması kesmeyecek. 2013 yılında sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Nene’yi siyah - beyazlı kulübe bedava getirtmek isteyen yönetim, devre arasında başarısız olması halinde ise bu oyuncuyu sezon sonunda almak için gerekirse ön mukavele bile imzalamayı planlıyor.

Gerekirse parası artırılacak

21 gol ve 18 asistle geçen sezon Fransa’nın en başarılı isimlerinden olan Nene’den vazgeçmek istemeyen Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncuya vereceği yıllık ücreti gerekirse artırarak, başka takımlara gitmesini engellemeye çalışacak. Yönetimin bu konudaki tek çekincesi ise PSG’nin, Nene ile yeniden sözleşme uzatmak istemesinin olduğu öğrenildi. Nene’nin şu anki kulübüyle sözleşme uzatmasını istemeyen Beşiktaş yönetimi bu nedenle devre arasına kadar bu oyuncuyu sürekli mercek altında tutacak.
 
Kaynak: Milliyet
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