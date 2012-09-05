Beşiktaş’ın kupaları Kartal Yuvası’nda gidiyor

Geçen sezon tarihi bir başarıya imza atarak, FIBA EuroChallenge, Beko Basketbol Ligi ve Spor Toto Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın kazandığı kupalar, yarın sabah saatlerinden itibaren BJK İnönü Stadı 2 numaralı Kartal Yuvası mağazasında bulunan Kombine Kart Satış Merkezi'nde sergilenecek.





Beşiktaşlı oyuncular Patrick Christopher, Can Akın, Kartal Özmızrak ve Serkan Özver ile teknik kadrodan Aydın Demirözü de 13.00-14.00 saatleri arasında aynı mağazada siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya gelecek.