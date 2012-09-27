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Beşiktaş’ın itirazına ret kararı

Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

27 Eylül 2012 Perşembe 19:45
Beşiktaş’ın itirazına ret kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 1 maç seyircisiz oynama cezasına yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Yapılan açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sanica Boru Elazığspor maçındaki taraftar olayları nedeniyle Beşiktaş'a verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasının görüşüldüğü ve kararın onandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen duruşmaya, Beşiktaş Kulübü avukatı Emin Özkurt'un da katıldığı, sözlü açıklamalar ve savunmanı dinlenip tutanak altına alındığı, ibraz edilen bir kısım belgenin dosyaya konulduğu ve görüntülerin izlendiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

''Yapılan müzakere neticesinde, her ne kadar kulüp tarafından olayın faillerinin belirlendiği iddia edilmişse de, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli olarak belirlenen 2 şahsın da cezalandırmaya esas olayın failleri olmadığı, faillerden biri hakkında müsabaka alanına girmekten, diğeri hakkında ise müsabaka devam ederken sahaya yabancı madde (çakmak) atmaktan soruşturma başlatıldığı, oysa cezalandırmaya esas olan ve müsabaka tamamlandıktan sonra rakip takım teknik direktörünün yaralanmasına yol açan yabancı maddeyi (çakmak) atan kişinin (failin) belirlenemediği; bu suretle PFDK tarafından Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, bu yönden yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oy birliği ile karar verildi.''

Öte yandan kurul, futbolcu Bekir Ozan Has'ın sözleşmesinin tek taraflı uzatılması konusunda Bursaspor ile yaşadığı uyuşmazlıkta futbolcuyu haklı bulup, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından oyuncuya verilen cezayı ve PFDK tarafından Altay'a verilen 2 bin liralık para cezasını da kaldırdı.
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