Beşiktaş’ın eski oyuncusundan Galatasaray’a yeşik ışık

Geçen sezonu 3 kupayla kapatan Beşiktaş'ın baş aktörlerinden olan Carlos Arroyo, gelecek yıl Galatasaray Medical Park formasını giyebileceğini söyledi. Primerahora'ya konuşan 33 yaşındaki Porto Rikolu guard, "NBA ve Türkiye'de benimle ilgilenen bazı takımlar var. Kararımı 15 gün içerisinde vermeyi planlıyorum.





Venezuella'dan geldiğimden beri, yaklaşık 1.5 aydır antrenmanlarıma devam ediyorum. Şu an serbest olan Shaun Livingston, Juwan Howard, Eddy Curry, Mo Peterson, Marko Jaric gibi oyuncularla birlikte çalışıyorum. NBA veya Türkiye, neresi olursa olsun şans bulduğumda hazır olmak istiyorum.





Eğer NBA'e geri dönmezsem, Galatasaray benim için iyi bir tercih olacaktır. Tanıdığım oyuncular ve tanıdığım teknik ekiple çalışmak benim için daha kolay olacaktır. Sarı-Kırmızılıların da iyi bir takım kurduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.









Kaynak: Vatan