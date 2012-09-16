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Beşiktaş’ın Burak Yılmaz savaşı!

Beşiktaş, Galatasaray maçında kendini yere atan Burak’ın Etik Kurulu’na sevki için başvuru yaptı, sonuç alamadı. Konuyu Tahkim’e taşıyacak yönetimin amacı böyle bir hareketi futbolcuların tekrarlamaması.

16 Eylül 2012 Pazar 11:10
Beşiktaş’ın Burak Yılmaz savaşı!
Galatasaray derbisinin üzerinden 20 gün geçti ama Beşiktaş, bu maçtaki hatalı penaltı kararının başaktörü Burak’ın peşini bırakmıyor.

Beşiktaşlı yöneticiler öncelikle, derbiden üç gün sonra biraraya geldikleri UEFA Hakem Komitesi üyesi ve eğitmeni Uilenberg’in görüşünü sordular. Hakemlerin 1 numarası, derbinin hakemi Bülent Yıldırım ile yardımcısı Erdinç Sezertam’ın hatalı olduklarını söylerken, “Karar fiyasko. Biz sezon başında yan hakemleri uyardık. ‘Orta hakemin kararlarına müdahale etmeyin’ dedik. Bu konuda onları eğitiyoruz. Nitekim o pozisyonda yan hakemin müdahalesi yanlış kararı getirdi” dedi. Bu görüşmenin ardından da Siyah-Beyazlılar, Futbol Federasyonu Etik Kurulu’na başvurma kararı aldı. Bu tür bir başvurunun bugüne kadar belki de örneği görülmedi. Beşiktaş yönetimi de bir ceza çıkmasını beklemiyor. En azından Burak’ın bu konuda alacağı uyarının bile bundan sonrası için hem Burak hem de diğer futbolcular açısından caydırıcı olacağı düşünülüyor.

'Yönetim görüşmeli'

Beşiktaş başvurusunu da yaptı ama ilk etapta umduğunu bulamadı. Başvuru geri çevrildi. Genel Sekreter Emre Alkin imzasıyla kulübe gönderilen cevap yazısında “Mücadele içinde yaşanmış bir anlık bir pozisyon. Hakemin kararı bu yönde olmuştur. Etik Kurulu’na sevkine gerek yoktur” ifadeleri kullanıldı. Ancak Beşiktaş’ın geri adım atmaya niyeti yok. Başvurunun sadece genel sekreter görüşüne dayanılarak reddedilemeyeceğini savunuyorlar ve konunun yönetim kurulunda görüşülmesini talep ediyorlar.

Yöneticiler bu konuda, “Bizim talebimiz Etik Kurulu’na iletilmedi bile. Bu kurul bir incelesin bakalım. Belki de Türk futbolunda örnek teşkil edebilecek bir karar çıkar. Hiç değilse Burak ve bu tür hareketleri sık yapan futbolcular daha dikkatli olurlar” dedi. Yönetim, olayı şimdi de Tahkim Kurulu’na taşıyacak.

TALİMATLAR NE DİYOR?

Madde 10- Genel yükümlülük

“Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, evrensel ‘fair-play’ kurallarına uygun olarak Türkiye’nin bağlı olduğu ulusal ve uluslararası futbol kuruluşları ve TFF tarafından konulan ve gözetilen bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerine bağlı kalmak ve buna göre davranmak, futbolun marka değerini korumak zorundadır.”

Madde 14 - Kasıtlı davranışlar

“Futbol camiasındaki kişiler, aldatmaya yönelik, yaralayıcı ve sakatlama olasılığı bulunan kasıtlı davranışların futbolun sportif ve ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını kabul ederler.”

Madde 16-Nesnellik

“Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, eylem ve işlemlerinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler...”

Kaynak: Habertürk
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