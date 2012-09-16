Beşiktaş ile Elazığspor 5. randevuda

Beşiktaş ile ligin yeni takımlarından Sanica Boru Elazığspor, yarın yapacakları maçla birlikte ligde 5. kez karşılaşacak.
İki ekip, Elazığspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 4 maçı da Beşiktaş kazanırken, Elazığspor rakibinden puan almayı başaramadı.
Siyah-Beyazlılar'ın 14 golüne, Elazığspor 5 golle yanıt verirken, taraflar arasındaki 4 maçta sporseverler toplam 19 gol seyretti.
Beşiktaş ile Elazığspor arasında ligdeki maçların sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2002-2003 Beşiktaş-Elazığspor 3 - 1
Elazığspor-Beşiktaş 0 - 1
2003-2004 Elazığspor-Beşiktaş 1 - 5
Beşiktaş-Elazığspor 5 - 3