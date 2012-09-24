Beşiktaş için İstanbul Ligi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 haftasında topladığı 8 puan ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 1 Ekim Pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı 6. hafta maçı ile birlikte üst üste 6 hafta İstanbul dışında lig maçı oynamayacak.





Siyah-Beyazlı takım, Sivasspor maçı sonrası 7. hafta Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fernebahçe'ye konuk olacak. 8. hafta İnönü Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 9. haftada Kasımpaşa deplasmanında mücadele verecek. Ligin 10. ve 11. haftalarında İnönü Stadı'nda önce Mersin İdman Yurdu'nu daha sonra Bursaspor'u ağırlayacak olan Siyah Beyazlı takımın, 6 haftalık 'İstanbul Ligi' 12. haftada deplasmanda oynayacağı Antalyaspor müsabakası ile sona erecek.