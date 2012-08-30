Beşiktaş’ı zora sokan loca kavgası

İnönü’de oynanan Galatasaray derbisinde Beşiktaş’ın misafirlerini davet ettiği locada çıkan kavganın perde arkasında yaşanan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Fransız Konsolosluğu’ndan gelen misafirler ve Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden birinin genel müdürünün darp edilmesiyle sonuçlanan olay bir çuval inciri berbat etti. Galatasaray'ın 44. dakikada attığı golün ardından Fransız misafirlerin sevinmesine sinirlenen yan locadaki aşırı alkollü Siyah-Beyaz Derneği’nin üyeleri, konuklarla sözlü tartışma yaşadı.

Sponsor olmaktan vazgeçti





Olayın büyümesiyle eşinin de aralarında bulunduğu misafirlerin locasına giden Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, eskiden başkanlığını yaptığı derneğin üyeleri tarafından tartaklandı. Bu arbedede İnönü’nün isim sponsoru olmak isteyen GSM operatörünün genel müdürü ve Fransız Konsolosluğu’ndan gelen misafirler de darp edildi. Beşiktaş Siyah-Beyaz Derneği’nin locasını iptal etse de krizin üstü kapanmadı. Özellikle Fransız misafirlerin diplomatik girişime başvuracağı öğrenilirken, GSM operatörünün de yaşananların ardından stada ismini vermekten vazgeçme aşamasına geldiği öğrenildi.









Kaynak: Milliyet - Erdal Cömert



