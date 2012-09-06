Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Siyah - Beyazlı futbolcular, kuvvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

1.5 saat süren çalışmaya, milli takımlarda olan Cenk Gönen, McGregor, Veli Kavlak, Hasan Türk, Sivok ile izinli olan Manuel Fernandes, Emre Özkan ve tedavilerine devam edilen oyuncular, İsmail Köybaşı, Mustafa Pektemek, Oğuzhan, Mehmet Akgün ve arka adalesinde ağrı olan Batuhan Karadeniz katılmazken, Almeida ise takımdan ayrı çalıştı.





Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.



