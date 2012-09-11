Beşiktaş-Elazığspor maçının bilet fiyatları belirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İnönü Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasının bilet fiyatları belirlendi.
Fiyatlar 35 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Biletleri genel satışı 14 Eylül Cuma günü saat 10:00'dan itibaren yapılacak.
Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyledir:
Kategori Bilet Fiyatı
VIP ÜST D 500,00 TL
VIP ÜST B&E 325,00 TL
VIP ÜST A&F 250,00 TL
VIP ALT C&D 250,00 TL
VIP ALT B&E 225,00 TL
VIP ALT A&F 225,00 TL
NUMARALI ORTA 225,00 TL
NUMARALI KENAR 170,00 TL
KAPALI ÜST 170,00 TL
KAPALI ALT 150,00 TL
YENİ AÇIK 45,00 TL
ESKİ AÇIK 35,00 TL
RAKİP TAKIM (E.AÇIK) 35,00 TL