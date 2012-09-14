Beşiktaş-Elazığ maçının biletleri satışta

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sanica Boru Elazığspor ile yapacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.





Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Sanica Boru Elazığspor ile BJK İnönü Stadı'nda oynayacak dördüncü hafta maçının biletlerinin, BJK Bonus Kart sahipleri için 2 gündür süren öncelikli satış sonrası, bugünden itibaren genel satışa başlandığı aktarıldı.





Öte yandan, bilet satışları ile birlikte kombine kart satışlarının devam edeceği ve maç günü saat 16.00'ya kadar taraftarların kombine kart satın alabilecekleri kaydedildi.





Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor maçı için taraftarlar en düşük bileti 35 TL'ye, en yüksek bileti ise 500 TL'ye temin edebilecek.