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Beşiktaş Efes’e rövanşı vermedi

Rixos Cup 5 turnuvasının üçüncü gününde Beşiktaş, Anadolu Efes’e geçen sezon ligdeki finalin rövanşını vermeyerek 80-77 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

14 Eylül 2012 Cuma 21:20
Beşiktaş Efes’e rövanşı vermedi
Antalya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Efes, Kerem Tunçeri-Farmar-Vujacic-Gökhan Şirin-Barac, Beşiktaş ise Jerrells-Muratcan-Cevher-Chris-Vidmar beşiyle başladı. Barac ve Farmar’ın basketleriyle 4-0 öne geçen Efes’e yanıt Cevher’den geldi. Barac’ın orta mesafe basketine Chris’in üçlüğüyle yanıt veren Beşiktaş, savunmada Farmar’ın kontrol edemedi: (5-8, 2.dk). Farmar’ın içeri kat ederek attığı basketle 4.dakikayı 6-10 önde geçen Anadolu Efes, Cevher’in 2 serbest atışını çemberinde gördü. Boy avantajını iyi kullanan Barac’a yanıt Cevher’den geldi: (11-12, 5.dk). Muratcan’ın kaçan 2 serbest atışının ardından üst üste hücum şanslarını kullanamayan Beşiktaş, Kerem Tunçeri’nin üçlüğüne engel olamadı: (11-15). Son 2:42’de Cevher Özer’den gelen üçlükle fark 1’e inerken, Kerem Tunçeri yanıt vermekte gecikmedi: (14-18). Jerrells ve Cevher’den gelen basketlerle Beşiktaş, son 1:38’de ilk kez öne geçti: (19-18). Anadolu Efes Lucas’ın son saniye basketiyle ilk çeyreği 19-20 önde bitirdi. Beşiktaş’ta Cevher Özer 13 sayı ve 2 ribaund ile ilk 10 dakikanın en etkili isimi oldu.

Kartal farkı açtı

Maçın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başlarken, Ermal’e yanıt Cevher’den geldi: (21-22). Barış Hersek’in sayılarına Farmar ile karşılık veren Anadolu Efes, 12.dakikayı 23-24 önde geçti.Vidmar’ın serbest atışıyla skora denge gelirken, Barac’ın serbest atışlarıyla üstünlüğü yakalayan Efes, son 6:53’de Tutku’nun üçlüğüne engel olamadı: (27-26). Ramazan Tekin’in tip basketine Tutku’nun serbest atışıyla yanıt veren Beşiktaş, son 5:28’de yine dengeyi yakaladı: (28-28). Chris’in üçlüğüyle öne geçen Siyah-Beyazlılar, Ramazan’ın basketine Barış’ın serbest atışıyla cevap verdi: (33-30). Son 3:14’de Lucas’ın basket faulüyle oyuna bir kez daha eşitlik geldi: (33-33). Tutku ve Vidmar’ı hücumda iyi kullanan Siyah-Beyazlılar, son 2:08 dakikaya 37-33 üstün girdi. Barac’ın turnikesiyle farkı 2 sayıya indiren Anadolu Efes, Chris’in 2 basketine çözüm bulamadı: (41-35). Kalan sürede Cevher Özer’den gelen üçlükle Beşiktaş ilk devreyi 44-35 önde bitirdi.

Devre notları: İlk devre sonunda Beşiktaş 11’i hücum olmak üzere toplam 19 ribaund alırken, Efes ise 13 (3’ü hücum) ‘de kaldı. Beşiktaş ayrıca top çalma (4-1) ve asist (7-3) kategorilerinde rakibine üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar 5 top kaybı yaparken, bu Efes’te 8 oldu.

Beşiktaş’ta Cevher Özer 14:34 dakikaya 18 sayı (2s: 2/3, 3s: 4/5, SA: 2/2) ve 2 ribaund sığdırırken, Patrick Christopher 10 sayıyla katkı verdi. Anadolu Efes’te ise Stanko Barac (10) ve Fordan Farmer (8) katkı verdi.

Kartal üstünlüğünü korudu

Karşılaşmanın ikinci yarısına Vidmar ve Jerrells’in basketleriyle giren Beşiktaş, farkı 14 sayıya çıkardı: (49-35, 21.dk). Ancak savunmada toparlanan Efes, Gökhan (4) ve Vujacic’,in sayılarıyla skoru 49-41’e getirdi. Chris’in 2/2 isabetinin ardından Muratcan’ın üçlüğüyle 24.dakikada skor 54-41 oldu. Barac’ın 2 serbest atışına Cevher’in biri üçlük, diğeri de turnike olmak üzere attığı 5 sayıyla yanıt vermesinin ardından Anadolu Efes’in molası geldi: (59-43, 26.dk). Son 3:22’de Batista’nın hücum ribaundundan ürettiği baskete Barış Hersek üçlükle yanıt verdi: (62-45). Barac’ın serbest atışlarının ardından Sırp pivot bir de smaç basketle skoru 62-49 yaptı. Jerrells’in üçlüğüne Barac ve Kerem Tunçeri (3)’den karşılık gelse de Beşiktaş, final periyotuna 65-54 üstün girdi.

Efes farkı kapattı ama yetmedi

Maçın son çeyreği Barac ve Jerrells’in karşılıklı basketleriyle başlarken, Gökhan’ın serbest atışıyla 32.dakikada skoru 67-57 oldu. Ermal’ın basketinin ardından Farmar ile skor bulan Efes’e yanıt Chris (3) ve Vidmar ‘dan geldi: (72-63, 34.dk). Farmar’ın serbest atışlarının ardından Vidmar’ın smaç basketiyle son 5:46’da fark 9 sayıya yükseldi: (74-65). Ancak Efes’in NBA patentli yıldızı Farmar (7) ve Lucas’dan sayılarla 3:33 kala Lacivert-Beyazlılar 74-75 öne geçti. Cevher’in basketinin ardından Vidmar’dan Farmar’a gelen blok maçın en kritik hareketlerinden biri oldu: (76-75). Vidmar kendisine yapılan faulü 2 serbest atışla cezalandırdı: (78-75, 38.dk). Her iki takımında hücumda yaptıkları top kayıpları skor üretmelerine engel olurken, Anadolu Efes son 34.8 saniye kala mola aldı: (78-75). Son 30.4 saniyede Lucas’ın asistini Gökhan değerlendirdi: (78-77). Vidmar’ın smaç basketinin ardından Farmar’ın son saniye üçlüğü çemberden çıkınca Beşiktaş, maçı 80-77 kazandı.

SALON: Antalya Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Turgut Işık, Ergin Sarı.

BEŞİKTAŞ (19-25-21-15): 80

Muratcan Güler 3 (2s: 0/4, 3s: 1/2, SA: 0/2, 7 rib, 1 as, 1 tç)
Tutku Açık 6 (2s: 1/3, 3s: 1/3, SA: 1/2, 3 rib, 4 as, 2 tk, 1 tç)
Gasper Vidmar 12 (2s: 4/10, SA. 4/8, 8 rib, 1 as, 4 tk, 1 tç, 3 blk)
Patrick Christopher 15 (2s: 2/5, 3s: 3/5, SA: 2/2, 4 rib, 5 as, 1 tç, 2 blk)
Barış Hersek 7 (2s: 2/3, 3s: 1/5, 5 rib, 1 as, 1 tk, 1 blk)
Serkan Özver 0
Cevher Özer 25 (2s: 4/6, 3s: 5/8, SA: 2/2, 4 rib, 1 as, 1 tk)
Curtis Jerrels 12 (2s: 3/7, 3s: 2/5, 1 rib, 1 as, 1 tk, 2 tç)

ANADOLU EFES (20-15-19-23): 77

Doğuş Balbay 0 (3s: 0/1, 2 tk)
Fordan Robert Farmar 20 (2s: 5/11, 3s: 2/4, SA: 4/4, 4 rib, 2 as, 1 tk, 1 tç)
Sasha Vujacic 2 (2s: 1/3, 3 rib, 1 as, 1 blk)
Birkan Batuk 0 (3s: 0/2, 1 rib, 1 tk)
Ramazan Tekin 4 (2s: 2/3, 3 rib)
Kerem Tunçeri 9 (3s: 3/4, 1 rib, 3 as, 2 tk, 1 tç)
Esteban Batista 4 (2s: 1/1, SA: 2/2, 3 rib, 1 blk)
Jamon Lucas 7 (2s: 3/6, 3s: 0/1, SA: 1/1, 2 rib, 2 as, 1 tk, 1 tç)
Ermal Kurtoğlu 4 (2s: 2/6, SA: 0/1, 3 rib, 3 tk, 1 tç)
Gökhan Şirin 9 (2s: 3/5, SA: 3/4, 6 rib, 2 tk)
Stanko Barac 18 (2s: 7/8, SA: 4/4, 2 rib, 1 tk, 2 blk)
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