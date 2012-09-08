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Beşiktaş Bolu’yu rahat geçti

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Beşiktaş, Boluspor'u deplasmanda net bir skorla mağlup etti.

08 Eylül 2012 Cumartesi 22:50
Beşiktaş Bolu’yu rahat geçti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, PTT 1. Lig takımlarından Boluspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı, Mehmet Durbin, Levent Görün ve Fatih Soyaydın hakem üçlüsü yönetti.

Boluspor, Serdar Kulbilge, Savaş Yılmaz, Gencer Cansev, Hakan Arslan, Mahmut Boz, Vedat Budak, Emre Kılınç, Kingsley Nwankwo, Cafercan Aksu, Aydın Çetin, Alp Ergin'le sahaya çıkarken, Beşiktaş ise Emre Metin, Julien Escude, Ersen Gülüm, Koray Yıldız, Mehmet Akyüz, Muhammet Demirci, Roberto Hilbert, Erkan Kaş, Olcay Şahan, Batuhan Karadeniz, Ömer Faruk Özgen'le karşılaşmaya başladı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Batuhan Karadeniz ve 28. dakikada Olcay Şahan'ın attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da atak bir futbol sergileyen Beşiktaş, 64. dakikada Olcay'ın golüyle farkı üçe çıkardı.

Boluspor, 80. dakikada Gencer Cansev'in attığı golle farkı ikiye indirirken, karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bolu Valisi İbrahim Özçimen, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun tarafından Beşiktaş ve Boluspor yöneticileri ile hakemlere plaket verildi.

Bu arada maç öncesinde Boluspor'un 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na katılan futbolcuları Furkan Narin ve Yasin Bayri ile teknik direktör Rasim Yılmazdemir'e Boluspor Kulüp Başkanı Abdullah Abat tarafından plaket takdim edildi.
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