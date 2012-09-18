Beşiktaş, Avrupa’nın devleri ile karşılaşacak

Türkiye'den, geçen sezon Beko Basketbol Ligi'nin şampiyonu olan Beşiktaş'ın katılacağı turnuvada, ligleri Beko'nun ismini taşıyan ülkelerden, Litvanya'dan Zalgiris Kaunas, Rusya'dan CSKA Moskova ve Almanya'dan Bayern Münih takımları yer alacak.





Bu sezon öncesi ilki Almanya'da düzenlenecek turnuvanın, her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirileceği bildirildi.





Dört takım arasında tek maçlı eleme sistemiyle yapılacak turnuvada, çekilecek kurada 4 takım yarı final maçları için eşleştirilecek. İlk maçları kazanan takımlar kupada final oynayacak, kaybeden takımlar ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.





Almanya'da ''Basketball Bundesliga'' ile uzun süreli bir anlaşma imzalayarak sponsorluk atağını devam ettiren Beko, 2010 yılında Rusya Basketbol Ligi'ne, 2011 yılında da Litvanya Basketbol Ligi'ne sponsor olmuştu.



