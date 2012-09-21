Beşiktaş, Antep’e geldi

Özel uçakla Gaziantep'e gelen Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.





Beşiktaş kafilesi buradan otobüsle konaklayacakları otele geçti.





Kulüp yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kavalcı, Yalçın Kaya Yılmaz ve Seyit Ateş'in de yer aldığı kafilede şu futbolcular bulunuyor:





''Cenk Gönen, Allan McGregor, İbrahim Toraman, Ersan Adem Gülüm, Necip Uysal, Veli Kavlak, Manuel Fernandes, Roberto Hilbert, Hasan Türk, Oğuzhan Özyakup, Erkan Kaş, Hugo Almeida, Olcay Şahan, Uğur Boral, Tomas Sivok, Julien Escude, Filip Holosko, Batuhan Karadeniz, Mehmet Akyüz.''