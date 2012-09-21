Beşiktaş’a şok ceza

Lige süper bir başlangıç yapan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan gelen şok haberle sarsıldı. Kara-Kartallar’ın 3-0’lık skorla galip tamamladığı Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasındaki tribün olayları nedeniyle, İnönü Stadı’nın bir maç kapandığı açıklandı.

Bilindiği gibi maçın ardından tribünden atılan bir cisim, Elazığ’ın hocası Bülent Uygun’un alnına isabet etmişti. Siyah-Beyazlılar, ligin altıncı haftasında İnönü Stadı’ndaki Sivasspor karşılaşmasını kadın ve çocuk taraftarları önünde oynayacak. Ancak Beşiktaş Yönetimi’nin bu cezaya itiraz edeceği ve konuyu Tahkim’e taşıyacağı bildirildi.

Kaynak: Fanatik