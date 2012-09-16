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Beşiktaş, 3 puan peşinde

Beşiktaş, 4.hafta maçında yarın (17 Eylül) SB Elazığspor'u konuk edecek.

16 Eylül 2012 Pazar 12:40
Beşiktaş, 3 puan peşinde
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın (17 Eylül) kendi evinde Sanica Boru Elazığspor'u ağırlayacak.

BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.

Sezona Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Siyah-Beyazlılar, 2. haftada BJK İnönü Stadı'nda ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray ile derbide 3-3 berabere kalmıştı. Ligin 3. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenerek galibiyetle tanışan Samet Aybaba yönetimindeki Beşiktaş, yarınki maçta ligin yeni ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor'u da eli boş göndererek, Dolmabahçe'de bu sezon ilk galibiyetine ulaşma amacında.

Ligin yeni ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde oynadığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı. Sahası bakımda olduğu için İzmir'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, lig tarihinde Sanica Boru Elazığspor ile yaptığı 4 maçı da kazanırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise Süper Lig'de ''Üç Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı toplam 13 maçta da galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda 9 kez mağlup olurken, 4 kez de berabere kaldı.  

Siyah-Beyazlılar'da ciddi sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra, Mehmet Akgün yarınki maçta da forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Almeida ile dünkü idmanı sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak yarıda bırakan takım kaptanı İbrahim Toraman ise Sanica Boru Elazığspor'a karşı oynayabilecek. 

Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.
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