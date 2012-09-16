Beşiktaş, 3 puan peşinde





BJK İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.









Ligin yeni ekiplerinden Sanica Boru Elazığspor ise teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde oynadığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı. Sahası bakımda olduğu için İzmir'de oynadığı maçlarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 mağlup oldu.





Beşiktaş, lig tarihinde Sanica Boru Elazığspor ile yaptığı 4 maçı da kazanırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise Süper Lig'de ''Üç Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı toplam 13 maçta da galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda 9 kez mağlup olurken, 4 kez de berabere kaldı.





Siyah-Beyazlılar'da ciddi sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak İsmail Köybaşı ve Mustafa Pektemek'in yanı sıra, Mehmet Akgün yarınki maçta da forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Almeida ile dünkü idmanı sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak yarıda bırakan takım kaptanı İbrahim Toraman ise Sanica Boru Elazığspor'a karşı oynayabilecek.





Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.