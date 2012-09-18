Beşar Esed'in başına ödül koydular

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Hicazi, ödenecek meblağın yurt içinde ve dışında Özgür Suriye Ordusu'nu devamlı destekleyen Suriyeli işadamları tarafından karşılanacağını belirtti.



Albay rütbesiyle görev yaptığı Suriye ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılan Hicazi, hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kişilerin isimlerini açıklamayacağını kaydetti.



Beşar Esad'ın yakın çevresindeki isimleri teşvik amacıyla böyle bir adım attıklarını söyleyen Hicazi, ''Esad'ı ölü ya da diri teslim eden, 25 milyon dolardan daha fazlasını hak ediyor. Ancak toplayabildiğimiz miktar bu kadar'' diye konuştu