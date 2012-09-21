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Berber, KPSS'den 80 alan çırak arıyor!

Bitlis'te berber Eren Erat, iş yerinde çalıştırmak üzere aradığı çırak için 'KPSS'den en az 80 puan almış ve İngilizce dil bilme' şartı koştu.

21 Eylül 2012 Cuma 11:05
Berber, KPSS'den 80 alan çırak arıyor!

Tatvan ilçesinde, 4 yıldır berberlik yapan Eren Erat, çırak ihtiyacını gidermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Dükkanın camına 'Diksiyonu düzgün, KPSS'den en az 80 puan almış, yabancı dil bilen (Tercihen İngilizce) deneyimli çırak aranıyor' ilanı asan berber Erat'ın, çıraklık için istediği şartları gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

İlanı gören çok sayıda vatandaşın hem şaşırdığını hem tepki gösterdiğini anlatan Erat, “Şimdiye kadar iş başvurusu için çok sayıda kişi geldi. Kiminin şartları tutuyordu, kiminin şartları tutmuyordu ama ısrarla çalışmak istediler. Bizim de şartları uymadığı için işe almadıklarımız oldu. Şartları uyanlar ise asgari ücreti az buldukları için gelmek istemediler.” dedi.

KPSS'ye girip 80 puan alan ve yabancı dil bilen birini yanlarında asgari ücretle çalıştırmanın kendilerinin de vicdanının kabul etmediğini aktaran Eren Erat, şöyle konuştu: “Ancak bu şartlarda olan ve halen işsiz kalanlar var. Bu şartları taşıyan ve bu tür bir işe de ihtiyaçları olan kişilere bir nevi yardımcı olmak için bu tür bir şart öne sürdük. Bir süre bu ilanımız ve çırak arayışımız devam edecek. Eğer bu şartları taşıyan bir çırak bulursak hemen işe alacağız. Ancak kimse çıkmazsa artık ilanı değiştirip normal standartta bir çırak arayacağız.”

CİHAN

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