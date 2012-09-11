Bent Ahlat: ’’Ankaragücü düşmanları iş başında’’

PTT 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nün kulüp başkanı Bent Ahlat Bent Ahlat, yaptığı açıklamada her zaman Ankaragücü'nün haklarının takipçisi ve savunucusu olacağını belirterek, federasyonun yanlı tutumunu hayretle izlediğini söyledi.

Ahlat, kendisine verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 liralık cezayı kınayarak, ''Ankaragücü düşmanları iş başında'' dedi. Bu cezaların kendilerini hiçbir zaman yıldıramayacağını kaydeden Ahlat, federasyonun başka takımlara farklı uygulamalara gittiğini ve bunları da belgelerle ispatlayacağını ifade etti.





Milli Takıma, Hollanda maçında destek veren ''Avrupalı Güçlülere'' federasyon yetkililerince kötü davranıldığını, flamalarına, pankartlarına izin verilmediğini iddia eden Ahlat, ''Federasyonun içindeki İrlandalılar kim?'' diye sorarak, açıklamasını tamamladı.