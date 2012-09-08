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Benlere dikkat!

Vücudumuzdaki benler cilt kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynuyor

08 Eylül 2012 Cumartesi 15:20
Benlere dikkat!

İnsan güzelliğini tamamlayan bir unsur olduğu kadar bazı cilt kanserleri açısından öneme sahip olabilen benler, vücutta doğuştan var olabildiği gibi sonradan da oluşabiliyor. Benlerin büyüklüğünde, şekil ya da renginde görülen herhangi bir değişikliğin ise iyi takip edilmesi gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, benler konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

35 yaşından sonra çıkan benleri önemseyin

Cilt kanseri açısından benler 2 yönden önem taşımaktadır: Melanom türü deri kanserleri ilk evresinde yeni çıkan bir ben gibi algılanabilir. İkinci olarak da daha önceden varolan benlerden bazı deri kanserleri gelişebilir. Deriye renk veren hücrelerin kanseri olan “Melanom” deri kanserleri içinde en ciddi seyirli olanı ve tüm kanser türleri arasında, artış hızı en hızlı olan kanserdir. Böylesine önemli bir hastalığın erken tanı ile tam tedavisi ise mümkündür. Melonom hastalarının yarıdan daha az kısmında, hastalık eski bir ben üzerinden gelişir. Eski bir benin renk değiştirmesi,  büyüklüğünün artması, üzerinde kabarıklık, kanama olması ya da yara açılması melanom için işaret olabilir. Bunun yanında yeni ben oluşumunun hayatın ilk 30 yılında gerçekleştiği unutulmamalı; bu nedenle 35 yaşından sonra çıkan yeni benler önemsenmelidir.

50 yaş üzerinde herkes deri muayenesi olmalı

Tüm kanserlerde olduğu gibi cilt kanserinde de erken tanı çok önemlidir. Erken tanı için yeni ben çıkıp çıkmadığı, eski benlerde değişiklik olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eski benlerde görülen asimetri, benlerin kenarlarında düzensizlik, renk değişikliği, ben çapının 6mm den büyük olması, kaşınma, kanama, ağrıma, üzerinde yara açılması gibi değişikliklerin görülmesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. 50 yaşın üzerinde olanlar, vücudunda 50’nin üzerinde ben olanlar, ailesinde melanom öyküsü bulunanlar, daha önce melanom geçirmiş olanlar ya da diğer türde cilt kanseri geçirenler, yılda bir kez deri muayenesi olmalıdır.

Vücudunuzda bulunan benleri tanıyın

Vücuttaki benlerin yerlerinin bilinmesi, yapılarının tanınması çok önemlidir. Bunun için yer ve yapılarını tanıyana kadar haftada bir kez daha sonra ise 1-2 ay aralarla kendi kendine ben muayenesi yapılmalıdır. İyi aydınlanan bir odada, bir adet boy aynası ve bir adet el aynası yardımı ile yeni çıkan benlerin olup olmadığına ve eski benlerdeki değişikliklere dikkat edilmelidir. Vücut, bölgelere ayrılarak incelenmelidir. Ağız içi, kulak içi ve arkası, koltukaltı, parmak araları gibi bölgeler unutulmamalıdır. Sırt ve bacakların arka kısmı için el aynasının yardımına başvurulmalıdır. Saç dipleri için aile bireylerinden yardım alınabilir. Daha sonraki muayenelere kılavuz olması bakımından bir şema üzerine işaretlemeler yapılabilir.

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